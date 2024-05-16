نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الفوز على نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

نجح اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الأول، لصالح البلوز، عند الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بأسيست من كوكوريلا.

ثم أحرز كريستوفر نكونكو نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني، في شباك برايتون، عند الدقيقة 64، بتمريرة من جوستو.

وسجل اللاعب داني ويلبيك هدف فريق برايتون الأول، في شباك تشيلسي، عند الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي عند المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما توقف رصيد برايتون عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.