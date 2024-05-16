نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 16- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 16 من شهر مايو الجاري، في جميع البطولات، ويعد أبرزهم مواجهات بطولتي الدوري الإسباني والسعودي.
مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 16- 5- 2024
الدوري المصري
مودرن فيوتشر × إنبي: السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 1
المصري البورسعيدي × البنك الأهلي: الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2
الدوري الإسباني
برشلونة × ألميريا: الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD
الدوري السعودي
الاتحاد × الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي × أورلاندو سيتي: الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة