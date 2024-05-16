نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 16- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 16 من شهر مايو الجاري، في جميع البطولات، ويعد أبرزهم مواجهات بطولتي الدوري الإسباني والسعودي.

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 16- 5- 2024

الدوري المصري

مودرن فيوتشر × إنبي: السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 1

المصري البورسعيدي × البنك الأهلي: الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2

الدوري الإسباني

برشلونة × ألميريا: الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD

الدوري السعودي

الاتحاد × الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD

الدوري الأمريكي

إنتر ميامي × أورلاندو سيتي: الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة