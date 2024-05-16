مانشستر يونايتد يضرب نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

سجل كوبي ماينو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أماد ديالو إلى ماينو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

وتعادل انتوني جوردون لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 49، بعد عرضية من جاكوب ميرفي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جوردون بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز أماد ديالو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 57، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء نيوكاسل يونايتد، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها ديالو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز راسموس هويلوند التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 83، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص لويس هول الفارق لصالح نيوكاسل يونايتد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 2+90، بعد تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

ترتيب مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 14 مواجهة، فيما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السابع بنفس عدد النقاط متقدمًا بفارق الأهداف.