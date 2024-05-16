نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

افتتح كوبي ماينو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أماد ديالو إلى ماينو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

وتعادل أنتوني جوردون لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 49، بعد عرضية من جاكوب ميرفي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جوردون بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل أماد ديالو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 57، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء نيوكاسل يونايتد، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها ديالو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز راسموس هويلوند التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 83، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص لويس هول الفارق لصالح نيوكاسل يونايتد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 2+90، بعد تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.