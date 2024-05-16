نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. بعثة الأهلي تصل تونس استعدادًا لمواجهة الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقطات من وصول لاعبي الفريق إلى تونس وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت القادم.

وصول الأهلي إلى تونس

واختتم أمس الأربعاء النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، قبل مغادرة القاهرة والسفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت صفة النادي الأهلي بعض الصور للبعثة قائلة:" مطار قرطاج، لقطات وصول الأبطال إلى تونس".

وتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادي إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، لاستقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى تونس، وانهى كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.