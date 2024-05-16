نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يهزم نيس بهدفين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره نيس في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأربعاء، بستاد اليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وبدأت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونيس برتم سريع وقوة كبيرة وسجل برادلي باركولا الهدف الأول في الدقيقة 18 صنع فابيان رويز وأحرز زاجي الهدف الثاني في الدقيقة 23 بتمريرة لباركولا وسجل محمد علي شو الهدف الأول لنيس في الدقيقة 32 صنع جيريمي بوجا وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب باريس سان جيرمان ونيس

ويحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 73 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و10 تعادلات وخسر مرتان بينما يأتي نيس في المركز الخامس برصيد 54 نقطة حيث فاز خلال 15 مباراة وتعادل بتسعة وهزم بمثلهم.