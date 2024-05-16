نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتصار تشيلسي ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراتي تشيلسي وبرايتون، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره برايتون، بهدفين دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 88 نقطة، ويليه نظيره أرسنال صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 86 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي: 88 نقطة.

2- أرسنال: 86 نقطة.

3- ليفربول: 79 نقطة.

4- أستون فيلا: 68 نقطة.

5- توتنهام: 63 نقطة.

6- نشيلسي: 60 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 57 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 57 نقطة.

9- وست هام: 52 نقطة.

10- برايتون: 48 نقطة.

11- بورنموث: 48 نقطة.

12- كريستال بالاس: 46 نقطة.

13- وولفرهامبتون: 46 نقطة.

14- فولهام: 44 نقطة.

15- إيفرتون: 40 نقطة.

16- برينتفورد: 39 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 29 نقطة.

18- لوتون تاون: 26 نقطة.

19- بيرنلي: 24 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.