نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. وصول الأهلي إلى تونس ورحيل بونجاح عن السد وانتصار تشيلسي ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

تشيلسي ينتصر خارج الديار على حساب برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا هاما على نظيره فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر يونايتد يضرب نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

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شاهد.. بعثة الأهلي تصل تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

نشرت الصفحة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقطات من وصول لاعبي الفريق إلى تونس وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت القادم.

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رحيل بغداد بونجاح عن السد القطري

أعلن مسؤولو نادي السد القطري، عن رحيل مهاجمهم الجزائري بغداد بونجاح، في نهاية الموسم الجاري.

وكان بونجاح قد انضم إلى صفوف فريق السد القطري منذ 9 سنوات، بعدما انضم للفريق في 2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

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قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي محمد الشناوي وأليو ديانج لأول مرة بعد تعافيهما من الإصابة.