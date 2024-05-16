نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنا حكمًا لمباراة فيوتشر ضد إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر نظيره إنبي، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في الجولة الثالثة والعشرين.

محمود البنا يقود مباراة فيوتشر وإنبي

يستضيف ملعب بتروسبورت، المباراة التي تجمع بين فريق فيوتشر وإنبي التي تقام في تمام الساعة السابعه مساء، في دوري نايل.

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم مهام تحكيم المباراة بين الفريقين لحكم الساحة محمود البنا، وحكم مساعد أول سمير جمال، وحكم مساعد ثاني، إسلام أبو العطا.

ويرافقهم حكم رابع حسني سلطان، وحكم الڤار محمد الصباحي، وحكم ڤار مساعد محمد عباس قابيل.

ويدخل فريق مودرن فيوتشر المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، كما يدخل فريق إنبي وهو في المركز الـ7 برصيد 32 نقطة.