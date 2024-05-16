نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من تحقيق الفوز على نظيره فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي القادمة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يخوض فريق تشيلسي مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.