تشيلسي يعزّز حظوظه الأوروبية

تشيلسي يعزّز حظوظه الأوروبيةعزز تشيلسي حظوظه في التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل، بعد فوزه على برايتون 2- 1، مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما احتفظ فريق مانشستر يونياتد بحظوظه في التأهل بعد تغلبه على نيوكاسل يونايتد (3- 2) .

ففي المباراة الأولى، انتزع تشيلسي فوزا ثمينا من مضيفه وبرايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب "فالمر" في برايتون.

وسجل كول بالمير والفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقتين (34، 64) هدفي تشيلسي، وداني ويلبيك في الدقيقة (90+ 3) هدف برايتون.

ورفع تشيلسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ريس جيمس، رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، متقدما بفارق ثلاث نقاط على كل من نيوكاسل يونايتد السابع، ومانشستر يونايتد الثامن.

وفي المباراة الثانية، تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

وسجل كوبي ماينو والايفواري اماد ديالو والدانماركي راسموس هويلوند في الدقائق (31، 57، 84) أهداف مانشستر سيتي، وأنتوني جوردون ولويس هال في الدقيقتين (49، 90+ 2) هدفي نيوكاسل يونايتد.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز السابع، وذلك بفارق 3 نقاط تشيلسي صاحب المركز السادس، المؤهل لبطولة المؤتمر الأوروبي.