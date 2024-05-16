انت الأن تتابع خبر سفيان مرابط يُهجر عرش اليونايتد بحثًا عن تاج الشرق في المملكة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات انتقال نجم مانشيستر يونايتد، سفيان مرابط، إلى الدوري السعودي وشيكًا، حيث تشير مصادر موثوقة إلى اقتراب اللاعب من الانضمام إلى نادي روشن بنهاية الموسم الحالي.

وكان مرابط قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة إعارة صيفية كلّفت اليونايتد 9 ملايين يورو. ورغم تألقه اللافت في مونديال قطر 2022 مع المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف النهائي، إلا أنه واجه صعوبات في التأقلم مع الأجواء الإنجليزية والتكيف مع أفكار المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

ويُرجح أن يكون بحث مرابط عن فرص أكبر للعب بشكل أساسي وراء رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي. ففي مانشستر يونايتد، يواجه مرابط منافسة قوية من لاعبين مميزين في خط الوسط، مثل كاسيميرو، فريد، ماكتوميناي، وبرونو فيرنانديش.

ويُعد الدوري السعودي وجهة جذابة للاعبين الكبار في السنوات الأخيرة، مدعومة بعقود ضخمة ورواتب عالية، ووجود لاعبين من الطراز العالمي مثل كريستيانو رونالدو.

فهل ينجح مرابط في استعادة تألقه في الدوري السعودي وإثبات نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط؟ أم ستظل تجربته في مانشستر يونايتد وصمة عار على مسيرته الكروية؟

يُغادر مرابط مسرح الأحلام "أولد ترافورد" بحثًا عن النجومية في الدوري السعودي. فهل سيُسطع نجمه مجددًا أم ستُغيب إمكانياته في سماء الشرق؟

يبقى الوقت فقط للإجابة على هذه الأسئلة، ولكن من المؤكد أن انتقال مرابط إلى الدوري السعودي سيكون له تأثير كبير على مسيرته الكروية.