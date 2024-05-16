انت الأن تتابع خبر رونالدو يُنقذ النصر من الغرق في بحر الهزائم! هل يكفي اللقب الفردي لوقف نزيف النقاط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي علي العنزي أن حصول لاعب الفريق الأول لنادي النصر، كريستيانو رونالدو، على لقب هداف دوري روشن، يُعد تعويضًا معنويًا للنصراويين بعد أن فقدوا لقب الدوري هذا الموسم.

وأشار العنزي خلال حديثه أن هذا الإنجاز يُعد إنجازًا هامًا أيضًا، في ظل هذا الدوري الذي يعج بلاعبي الفئة A، مؤكدًا أن هذا اللقب أهم من قوة الهلال.

وتوافق الناقد الرياضي حمد الصويلحي مع حديث العنزي، مؤكدًا على أن دوري روشن هو أقوى دوري، وذلك لما يحويه من أعداد ضخمة من النجوم العالميين.

لكن الناقد الرياضي فارس الفزي عارض هذا الرأي، مؤكدًا أن قوة الدوري لا تقاس بعدد اللاعبين الموجودين به، ولا الفارق النقطي يعتبر جزء لتحديد الفريق الأقوى.

وأشار الفزي إلى أن الدوري لم يكن به تنافسية، والدليل هو فوز الهلاليين في جميع المباريات، وتعثره كان في مبارتين فقط، وانتهتا بالتعادل.

وتابع الفزي أن قوة الدوري تقاس بالتنافسية فيه، والحضور الجماهيري، الذي قل كذلك بشكل واضح وملحوظ، مؤكدًا أن هناك مشكلة في الحضور الجماهيري.

واختتم الصويلحي حديثه مؤكدًا أنه يرى أن دوري روشن هو أقوى دوري، أو الدوري الأسطوري، بحكم تواجد أساطير عالميين.

فهل يكفي حصول رونالدو على لقب هداف الدوري لتعويض خسارة النصر لقب الدوري؟

هل يُعد دوري روشن أقوى دوري عربي بالفعل؟

ما هي العوامل التي تحدد قوة الدوري؟