انت الأن تتابع خبر جيسوس يُحوّل الهلال إلى آلة تهديفية لا تُقهر: هل هناك من يجرؤ على المواجهة؟..تفاصيل ساخنة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أسطورة مانشيستر يونايتد السابق، دوايت يورك، أن هيمنة نادي الهلال على الدوري السعودي في غياب نجوم كبار خلال الموسم بسبب الإصابات تُعد إنجازًا هائلًا للمدرب رامون دياز.

وقال يورك في تصريحات صحفية: "إنّ هيمنة الهلال على الدوري من دون أشهر اللاعبين تُظهر أسلوب دياز القوي، فالفريق لديه هوية واضحة وطريقة لعب مميزة." وأضاف: "حينما يكون لديك هدافون مثل ماريو ميتروفيتش وعبدالله الحمدالله يسجلون أهدافًا بشكل مستمر، فهذا التدفق السلس يصبح ممتعًا لكل من يشاهد نادي الهلال."

ويُعدّ إنجاز الهلال هذا الموسم استثنائيًا، حيث تمكن الفريق من الحفاظ على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي رغم غياب عدد من نجومه الأساسيين مثل سالم الدوسري وصالح الشهري وعلي البليهي.

ويرجع الفضل في هذا الإنجاز إلى براعة المدرب رامون دياز الذي نجح في توظيف إمكانيات اللاعبين المتاحين بشكل مثالي، وخلق فريقًا متماسكًا يلعب بأسلوب هجومي مُمتع.

ويُثبت هذا الإنجاز مرة أخرى أن دياز هو أحد أفضل المدربين في العالم، وقادر على تحقيق النجاحات حتى في أصعب الظروف.