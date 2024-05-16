انت الأن تتابع خبر النصر يُرسل إنذارًا إلى الهلال: سنعود أقوى وننافس على لقب الدوري ندًا بند! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي مساعد العصيمي أن النصر كان بوسعه أن يكون منافسًا للهلال ندًا بند بدون الأخطاء الإدارية .
وقال العصيمي خلال لقائه على برنامج الديوانية
- اليوم لدينا لاعبين على مستوى عالي وقيمة مادية أعلى والمنظومة التي تنجح هي التي تدير الأمور المادية واللاعبين بشكل جيد .”وأوضح أن النصر بقوته الفنية إذا وفقت مع مدير فني عالي؛ سنشاهده يتحدى الهلال رأس برأس .
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مساعد العصيمي:
- الأخطاء الإدارية حرمت النصر من منافسة الهلال ندًا بند!
- أكد الناقد الرياضي مساعد العصيمي أن نادي النصر كان بوسعه أن يكون منافسًا قويًا لنادي الهلال،
- لو لم تُرتكب بعض الأخطاء الإدارية التي أثرت على مسيرة الفريق.
- وقال العصيمي خلال لقائه على برنامج الديوانية: "نملك في النصر لاعبين على مستوى عالٍ وقيمة مادية عالية،
- ولكن المنظومة التي تنجح هي التي تُدير الأمور المادية واللاعبين بشكلٍ جيد."
- وأوضح العصيمي أن النصر بقوته الفنية،
- إذا تم تسخيرها بشكلٍ صحيح من خلال مدير فني كفء،
- فإننا سنشهد منافسة قوية مع الهلال رأس برأس."
- ويُعدّ نادي النصر أحد كبار أندية الدوري السعودي،
- ولكنه لم يتمكن من تحقيق لقب الدوري خلال السنوات الأخيرة بسبب هيمنة نادي الهلال.
- ويرى العديد من النقاد الرياضيين أن الأخطاء الإدارية التي شهدها النصر في الفترة الماضية،
- مثل كثرة تغيير المدربين وعدم الاستقرار الإداري،
- هي السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق وعدم قدرته على منافسة الهلال على لقب الدوري.
- ويُطالب العصيمي إدارة نادي النصر بضرورة معالجة هذه الأخطاء الإدارية،
- وتوفير بيئة مناسبة للاعبين والمدرب،
- حتى يتمكن النصر من العودة إلى منصات التتويج وتحقيق لقب الدوري.