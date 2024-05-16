انت الأن تتابع خبر النصر يُرسل إنذارًا إلى الهلال: سنعود أقوى وننافس على لقب الدوري ندًا بند! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي مساعد العصيمي أن النصر كان بوسعه أن يكون منافسًا للهلال ندًا بند بدون الأخطاء الإدارية .

وقال العصيمي خلال لقائه على برنامج الديوانية

اليوم لدينا لاعبين على مستوى عالي وقيمة مادية أعلى والمنظومة التي تنجح هي التي تدير الأمور المادية واللاعبين بشكل جيد .”وأوضح أن النصر بقوته الفنية إذا وفقت مع مدير فني عالي؛ سنشاهده يتحدى الهلال رأس برأس .

اعد صياغة النص السابق

مساعد العصيمي: