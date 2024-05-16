انت الأن تتابع خبر هل يُهدد مبابي هيمنة ريال مدريد؟ عرض ضخم من دوري روشن يُغري النجم الفرنسي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر صحفية موثوقة عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تلقى النجم الفرنسي كيليان مبابي عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن السعودي للمشاركة في صفوفه خلال الموسم القادم.

ويأتي هذا العرض بعد إعلان مبابي رسميًا عن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي،

دون الكشف عن وجهته القادمة، وسط ترجيحات قوية بانضمام اللاعب إلى ريال مدريد.

وتشير المصادر إلى أن العرض المُقدم من نادي دوري روشن يُغري مبابي بشكل كبير،

خاصةً مع رغبة اللاعب في المشاركة في بطولات قارية خارجية.

ويُعدّ مبابي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم،

حيث حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية خلال مسيرته الكروية القصيرة.

وإلى جانب إمكانياته الكروية المميزة، يتمتع مبابي بشعبية كبيرة على مستوى العالم،

مما يجعله صفقة تسويقية ضخمة لأي نادٍ ينضم إليه.

ويُثير هذا العرض تساؤلات حول مستقبل مبابي،

وهل سيختار اللعب في دوري روشن السعودي بدلًا من ريال مدريد أو أي من كبار الأندية الأوروبية؟

يبقى الجواب على هذا السؤال غامضًا حتى الآن،

ولكن من المؤكد أن عرض نادي دوري روشن قد أثار ضجة كبيرة في عالم كرة القدم.