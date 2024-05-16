نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حق رعاية الزمالك في صفقة إمام عاشور وقرار كولر بشأن ضم حجازي.. تجديد عقد مروان عطية وتصريحات مثيرة من رضا عبد العال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 16-5-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت اخبار صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

رد الزمالك على حق الرعاية في صفقة انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

وصلت النادي الأهلي بخطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه من النادي صرف حق الرعاية المتعلق بصفقة انتقال اللاعب إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فيما يتعلق بالزمالك، فقد أشار مصدر داخل النادي إلى أن المبلغ المستحق للنادي في هذه الصفقة لا يتجاوز 20 ألف دولار، أي ما يعادل نحو مليون جنيه مصري.

يُذكر أن القيمة الأكبر مُوجَّهة لنادي غزل المحلة الذي نشأ فيه اللاعب. وأكد المصدر أن النادي لم يقدم شكوى بشأن هذه القضية للفيفا.

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شيكابالا يطالب الجهاز الفني للزمالك بالتواجد في مباراة نهضة بركان

طلب محمود شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة أمام نهضة بركان.

خسر الزمالك بهدفين لهدف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من الجهاز الفني التواجد في قائمة الفريق، أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

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الأهلي يُبلغ مروان عطية بقرار عاجل قبل مباراة الترجي التونسي

قام مسؤولو النادي الأهلي بإبلاغ لاعب الوسط مروان عطية بقرار عاجل قبل مباراتهم المرتقبة مع الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن تقام هذه المباراة في ملعب ستاد رادس بتونس في تمام العاشرة مساءً يوم السبت المقبل.

أفاد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تلفزيونية أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضًا لتمديد عقد مروان عطية، لاعب خط الوسط، بشكل رسمي وعاجل.

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هل يوافق كولر على التعاقد مع أحمد حجازي بعد رحيله عن اتحاد جدة؟

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رد فعل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن إمكانية ضم لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي، خلال الموسم القادم.

يأتي هذا بعد إعلان إدارة النادي الأهلي عن رحيل حجازي بنهاية الموسم الحالي، وتوجيهه بشكل رسمي بقرار مغادرة الفريق.

وأكدت مصادر محلية أن مسئولي النادي الأهلي قدموا عرضًا رسميًا لمارسيل كولر للنظر في إمكانية انتقال أحمد حجازي إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم القادم. يأتي ذلك نتيجة لرغبة النادي في تعزيز مركز قلب الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.