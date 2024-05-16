نجم المنتخب السابق يوجه طلبا عاجلا إلى اتحاد الكرة

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الأزمة الأخيرة لتصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تتطلب وجود متحدث رسمي في الفترة المقبلة ".

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة