نجم المنتخب السابق يوجه طلبا عاجلا إلى اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة -
طالب رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" بضرورة وجود متحدث رسمي للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة
طلب عبد العال
وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الأزمة الأخيرة لتصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تتطلب وجود متحدث رسمي في الفترة المقبلة ".
وتابع:" وجود متحدث رسمي للمنتخب الوطني يعني وجود نقطة نظام داخل صفوف الفراعنة في الفترة المقبلة ".