نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب جديد.. قائمة برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في مباراة فريقه ضد ألميريا في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

يتوجب على برشلونة التحلي بالتركيز حيث سيحل ضيفًا على ألميريا، الذي ينافس في الدرجة الأولى الإسبانية، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" تحت إشراف الحكم خافيير روخاس.

شهدت قائمة برشلونة غياب مدافع الفريق رونالد أراوخو بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، إضافةً إلى إيقاف إلكاي جوندوجان بسبب تراكم الإنذارات.

قائمة برشلونة أمام ألميريا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، ب أو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.