انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي .. إليكم القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره الخليج في الجولة الثانية والثلاثون من بطولة دوري روشن السعودي في نستخته الحالية 2023-2024.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاتحاد والخليج بفوز رفقاء أحمد حجازي نجم منتخب مصر على رفقاء زميله محمد شريف بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي

تقام مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي

وتقوم مجموعة بي أن سبورت بنقل أحداث مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي على القناة SSC1 HD بتعليق فارس عوض .

تردد قنوات ssc المفتوحة

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قنوات ssc المجانية