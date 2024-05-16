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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في تونس السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت مصر، على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الأربعاء.

موعد مران الأهلي في تونس استعدادا للترجي



ويؤدي الفريق مرانه الأول تحت قيادة مارسيل كولر، وذلك استعدادًا للنهائي الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس.

