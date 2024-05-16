دوري أبطال إفريقيا | لاعبو الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام قبل المران

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أحمد جودة - القاهرة - يتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى وسائل الإعلام المختلفة قبل بداية المران اليوم.

ويخوض الفريق مرانه الأول بتونس في السادسة بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت مصر على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

دوري أبطال إفريقيا | لاعبو الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام قبل مران الأهلي

ومن المقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة لاعبين من الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» قبل بداية المران.

ويواصل الأهلي استعداده لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

