الرياضة

دوري أبطال إفريقيا | كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين في الخامسة إلا ربع بتوقيت تونس السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويحرص المدير الفني للأهلي على شرح كافة التفاصيل الخاصة بلقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. 

دوري أبطال إفريقيا | كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول في تونس السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت مصر، على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد وصلت إلى تونس مساء أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي برادس.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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