نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كسر الأرقام القياسية، بعد قيادته الفريق "الملكي" للتتويج بالليغا للمرة 36 في تاريخ النادي هذا الأسبوع.

بات أنشيلوتي الآن هو ثاني أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب في تاريخ ريال مدريد برصيد 12 لقبًا متفوقًا على الفرنسي زين الدين زيدان (11 لقبًا).

واقترب كارلو أنشيلوتي من تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم المدرب الأسطوري ميغيل مونيوز برصيد 14 لقبًا.

ونجح المدرب الإيطالي في التتويج بلقب الدوري السادس له في مسيرته التدريبية مع أندية وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، والثاني له في الليغا رفقة نادي ريال مدريد.

فاز أنشيلوتي بلقب الكالتشيو مرة واحدة مع ميلان، وبلقب واحد في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي، ومثله مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولقب وحيد في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

واستطاع أخيرًا أن يكسر القاعدة بتحقيق لقب الدوري المحلي في مناسبتين مع نفس الفريق.

كما توج أنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا 4 مرات منهم مرتين مع ريال مدريد، ما جعله المدرب الأكثر حصدًا للقب البطولة في التاريخ.