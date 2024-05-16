نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيه جوميز يجهز محمد عواد نفسيا قبل موقعة الزمالك ونهضة بركان بإياب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اهتمامًا خاصًا بمحمد عواد، حارس المرمى، بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب الهدف الذي استقبله في مرماه خلال مباراة الذهاب ضد نهضة بركان المغربي، حيث جلس جوميز مع عواد لمعالجته نفسيًا وتقديم الدعم له.

مدرب الزمالك يجهز محمد عواد نفسيا

وكشف مصدر داخل النادي أن جوميز أكد لعواد أهمية دوره كحارس مميز، وحثه على تجاهل الشائعات والتركيز على أدائه في الملعب.

كما طلب جوميز من عواد أن ينسى مباراة الذهاب ويستعيد ثقته، مشددًا على ثقته الكبيرة به وحاجة الفريق له في التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير.

ومن جانبه، قرر الجهاز الفني دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة، بهدف توفير الهدوء والتركيز للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد في استاد القاهرة الدولي.