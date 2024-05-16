نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تذاكر مباراة العودة بين الأهلى والترجى التونسى 2024 فى نهائى دورى أبطال افريقيا..احجز دلوقتى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الأهلي مبارة الثأر بين الأهلي والترجي التونسى تلك المباراة التى تأتى فى اطار نهائي دورى أبطال افريقيا

ويرغب الجماهير فى حجز تذاكر المباراة القادمة سواء الذهاب أو الاياب من اللقاء الحاسم. وفى اطار الاستعداد لمتابعة المباراة من الاستاد سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية بخصوص حجز التذاكر.

تذاكر مباراة الأهلى والترجي ذهاب:



يتطلع عشاق الكرة في كلتا البلدين إلى تشجيع فرقهم المحبوبة في هذا اللقاء الحاسم. وفي خطوة تُظهر الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الكبير، فإن السلطات التونسية قررت السماح بحضور نحو 27 ألف متفرج في مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب الترجي بمدينة رادس.

وبالنسبة لطرح التذاكر فمن المقرر أن يتم بيع تذاكر مدرج “بيلوز” ابتداءً من يوم الخميس الموافق 15 مايو، وذلك بسعر معقول يبلغ 50 دينارًا تونسيًا. هذه الخطوة تهدف إلى تيسير حضور الجماهير لمباراة الفريقين الكبيرة وتشجيعهما في هذا اللقاء المهم.

وتشير التقارير إلى أن جماهير النادي الأهلي المصري ستتمتع بميزة خاصة، حيث سيُسمح لهم بالدخول مجانًا لحضور المباراة، وذلك بشرط إحضار جواز سفر مصري صالح عند الدخول إلى الملعب. هذه الخطوة تعكس الترحيب والدعم الذي يحظى به الفريق المصري في تونس، وتعزز من أجواء المباراة بالحماس والتفاؤل.

طرح تذاكر مباراة اللأهلي والترجي التونسي:



من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي يوم 25 مايو. ووفقًا للتوقعات، سيتم طرح تذاكر هذه المواجهة الحاسمة في الأيام المقبلة، بالتحديد في يوم 18 أو 19 مايو الجاري عقب مباراة الذهاب. يأتي ذلك قبل ما يقارب الأسبوع على إقامة المباراة، ليتيح الفرصة للجماهير للحصول على التذاكر والاستعداد لحضور هذا الحدث الكروي الكبير. وستكون التذاكر متاحة للشراء عبر موقع “تذكرتي”، حيث سيتمكن الجميع من اقتناء التذاكر بسهولة ويسر قبل إقامة المباراة، ليشجعوا فريقهم المفضل ويشاركوا في الأجواء الرياضية المثيرة والمميزة.

تذكرتي يطرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي:



وفتح موقع تذكرتي باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، خلال اللحظات الماضية، على أن يحضر نحو 10 آلاف مشجع لمؤازرة المارد الأحمر.

وطرحت تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، على النحو الآتي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 300 جنيهًا.

المقصورة: 1000 جنيهًا.