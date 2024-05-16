فرمان حسام حسن.. استبعاد 9 نجوم من معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد تسعة لاعبين من معسكر الفراعنة المقبل، الذي سيسبق مباراتي المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

استبعاد 9 نجوم من معسكر منتخب مصر

وتضم قائمة اللاعبين المستبعدين من المنتخب: محمد الشامي، محمد شكري، أحمد عاطف، أسامة جلال، محمد النني، محمد مجدي أفشة، مصطفى شلبي، محمد أبو جبل، المهدي سليمان.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يشهد المعسكر عودة محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول، بعد تأكيد أشرف صبحي، وزير الرياضة، على هذا القرار، حيث سيكون صلاح من بين الداعمين للمنتخب في مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

يُذكر أن مباراة بوركينا فاسو ستُقام في 6 يونيو بعد تأجيلها 24 ساعة بقرار من الاتحاد الإفريقي، بينما يلتقي المنتخب مع غينيا بيساو في 10 يونيو المقبل.