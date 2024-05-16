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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بعد الانتصارعلى خيتافي 3-0، أن التأهل لدوري أبطال أوروبا كل عام ليس بالأمر الهين، مشيرًا إلى أنه يحاول وفقًا لإمكانياته منافسة فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

قال سيميوني: "أعمل منذ وصلت هنا قبل 12 عامًا على الوصول لأبعد مدى ممكن، رغم أن الأمور لا تسير أحيانًا على ما يرام، نحاول منافسة ريال مدريد الذي يتفوق علينا بـ20 نقطة، وبرشلونة الذي تتبقى له مباراة، ويبتعد عنا بثلاث نقاط، بلغنا نصف نهائي كأس الملك، أنا أول من يريد الفوز بلا شك، لكننا نقدّر ما لدينا، لأن الأمر ليس سهلًا".

سيميوني: أحاول منافسة ريال مدريد وبرشلونة



وأضاف: "تعلمت أنه إذا لم يعرف المرء قيمة ما يفعله فلن يقدّرك أحد، أقدّر كثيرًا ما نقوم به، والعمل الذي ينجزه اللاعبون عامًا بعد عام من أجل تحقيق هذا الهدف المهم بالنسبة للجميع، من أجل تطور الفريق، كي يتمكن أفضل اللاعبين من القدوم. بعد ذلك هناك الفرق الأخرى القوية جدًا مثل ريال مدريد وبرشلونة والآن ظهر جيرونا".

وتابع: "نقيّم العمل بلا شك، من السهل أن ينظر كل شخص إلى الأمر من ناحيته، لكن ليس من السهل التواجد كل عام في نفس المكان"، موضحًا أنه يمكن من عدة وجهات نظر "النقاش" حول ما إذا كان الموسم استثنائيًا أو جيدًا أم عاديًا"، رغم حزنه من غياب "الثبات" في المستوى خلال بعض مراحل الموسم، مثلما حدث أمام أتلتيك بلباو في كأس الملك، وفي مواجهة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

