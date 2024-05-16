انت الأن تتابع خبر هل يُغادر غياردو الاتحاد؟ جمال عارف يفتح النار على المدرب الأرجنتيني لهذا السبب الصادم ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي جمال عارف أن كل من يُطالب ببقاء المدير الفني للاتحاد الأرجنتيني، مارسيلو غياردو، في منصبه يُحب الاتحاد.

وكتب عارف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "للأسف هناك من يرى ويكرس أن الاتحاد ماعنده عناصر، على أساس إن أبها وضمك والرائد والحزم عندهم عناصر أفضل من الاتحاد."

وأوضح عارف أن غياردو لا يملك أي حلول للمشكلات التي يعاني منها الفريق، مضيفًا: "يغرق في شبر موية وهذه المشكلة."

يُذكر أن الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم مخيب للآمال.

ويرى العديد من مشجعي الاتحاد أن غياردو لم ينجح في تقديم ما يُتوقع منه، وأن الفريق بحاجة إلى تغيير فني.

ويُطالب بعض مشجعي الاتحاد بتعيين مدرب أجنبي جديد، بينما يُطالب البعض الآخر بتصعيد أحد المدربين الوطنيين من أكاديمية النادي.

ولكن لم تُصدر إدارة الاتحاد حتى الآن أي قرار بشأن مستقبل غياردو مع الفريق.