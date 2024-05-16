الرياضة

رونالدو فوق الانتقادات: السهلي يُدافع عن النجم البرتغالي ويُسكت منتقديه!

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رياض - احمد صلاح - في وجه الانتقادات التي يتعرض لها.

وقال السهلي:

  • "يتعرض رونالدو لانتقادات رغم أنه حقق ما لم يحققه أي لاعب في الدوري بأكمله."

وأضاف:

  • "يقولون إن رونالدو كبير في السن، لكن عطاؤه الفني لا يزال جيدًا،
  • وقد سجل الكثير من الأهداف. لماذا لم يسجل لاعبو الأندية الأخرى أكثر منه؟"
  • وأوضح السهلي أن رونالدو لاعب استثنائي قدم الكثير للنصر،
  • مُشيرًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الانتصارات والإنجازات للفريق.
  • وختم السهلي حديثه مُطالبًا بضرورة احترام رونالدو وتقدير إنجازاته.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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