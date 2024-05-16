انت الأن تتابع خبر رونالدو فوق الانتقادات: السهلي يُدافع عن النجم البرتغالي ويُسكت منتقديه! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في وجه الانتقادات التي يتعرض لها.
وقال السهلي:
- "يتعرض رونالدو لانتقادات رغم أنه حقق ما لم يحققه أي لاعب في الدوري بأكمله."
وأضاف:
- "يقولون إن رونالدو كبير في السن، لكن عطاؤه الفني لا يزال جيدًا،
- وقد سجل الكثير من الأهداف. لماذا لم يسجل لاعبو الأندية الأخرى أكثر منه؟"
- وأوضح السهلي أن رونالدو لاعب استثنائي قدم الكثير للنصر،
- مُشيرًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الانتصارات والإنجازات للفريق.
- وختم السهلي حديثه مُطالبًا بضرورة احترام رونالدو وتقدير إنجازاته.