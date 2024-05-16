انت الأن تتابع خبر رونالدو فوق الانتقادات: السهلي يُدافع عن النجم البرتغالي ويُسكت منتقديه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وجه الانتقادات التي يتعرض لها.

وقال السهلي:

"يتعرض رونالدو لانتقادات رغم أنه حقق ما لم يحققه أي لاعب في الدوري بأكمله."

وأضاف: