فريق وبديل.. الغيابات تعصف بـ الاتحاد في مواجهة الخليج بدوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - عصفت الغيابات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مواجهة الخليج، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الغيابات تعصف بـ الاتحاد في مواجهة الخليج

ويلتقي فريق الاتحاد نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد الخليج، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويغيب عن صفوف الاتحاد أمام الخليج 12 لاعبًا، وهم:

عبدالله المعيوف، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، لويس فيليبي، مدالله العليان، حامد الغامدي، فابينيو، زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، أحمد بامسعود.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد50 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.