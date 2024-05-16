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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب فريق إنتر ميامي، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، أن النجم ليونيل ميسي لم يشارك في مباراة الفريق أمام أورلاندو سيتي التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي للحفاظ عليه، وعدم المخاطرة به بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى، وكذلك من أجل تجهيزه لمواجهة السبت المقبل أمام دي سي يونايتد.

قال تاتا مارتينو خلال المؤتمر الصحافي الرسمي عقب المباراة: "كان يشعر بآلام وكان يتدرب يوميًا ضمن ما تم الاتفاق عليه مع الفريق الطبي، وبحسب الألم الذي يشعر به في ركبته، كان هادئًا وخضع لفحوصات وكانت نتيجتها جيدة للغاية".

تفاصيل إصابة ميسي وموعد العودة

وأضاف: "واقع خوض ثلاث مباريات في الأسبوع جعلتنا نقرر عدم مشاركته اليوم، الهدف هو أن يشارك ميسي في مباراة السبت المقبل، ولكن سيعتمد الأمر على تطور حالته، لن نقم بأي نوع من المخاطرة".

وأشار مارتينو إلى أهمية النجم الأرجنتيني في الجانب الهجومي لأي فريق لعب لصفوفه قائلًا: "اليوم كان هناك أمر لا يمكن تحقيقه دون وجود ميسي، وهو اللعب في الـ25 مترًا الأخيرة من الملعب، هذا ما شعر به إنتر ميامي اليوم وبرشلونة منذ 10 أعوام".