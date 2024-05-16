عاجل.. شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير اليوم عن موقف النادي الأهلي المصري بخصوص مفاوضات المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، الذي رحل رسميًا عن نادي السد القطري.

حقيقة تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح

وأشار شوبير إلى وجود العديد من الأقاويل المتداولة حول اهتمام الأهلي ببونجاح، إلا أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول ذلك، مع التأكيد على أن بونجاح يبلغ من العمر سنًا كبيرًا، مما قد يجعله غير محل اهتمام الفريق.

وأوضح شوبير خلال تصريحاته عبر راديو أون سبورت إف إم أن الأهلي يركز حاليًا أكثر على تدعيم خط الدفاع، ولا سيما في مركز المدافع والظهير الأيسر، بدلًا من التفكير في التعاقد مع مهاجم ثالث بعد رحيل المهاجم الفرنسي.

وأكد أن الأهلي يملك حاليًا ثلاثة مهاجمين هم كهربا وموديست ووسام أبو علي، مما يثير الشكوك حول احتياج الفريق لمهاجم إضافي.

يُذكر أن بغداد بونجاح انضم إلى نادي السد القطري في عام 2015 وقدم مستويات مميزة مع الفريق، إذ خاض ما يزيد عن 225 مباراة وسجل خلالها 201 هدفًا وصنع 60 تمريرة حاسمة، كما حقق مع السد العديد من الألقاب.