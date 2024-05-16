ما موقف أندية الدوري الإنجليزي من إلغاء تقنية الفار "VAR"؟

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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم موقف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من إلغاء تقنية الفيديو "VAR" في الموسم المقبل 2024/2025.

موقف أندية الدوري الإنجليزي من إلغاء تقنية الفار

وفقًا لما كشفته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أمس، فإن أندية الدوري الإنجليزي ستصوت على إمكانية إلغاء تقنية الفيديو، وذلك بناءً على مقترح من نادي ولفرهامبتون.

كان من المقرر أن يحصل الاقتراح على موافقة 14 ناديًا على الأقل من إجمالي 20 ناديًا مشاركًا في البطولة هذا الموسم، ويرى ولفرهامبتون أن تطبيق التقنية أدى إلى العديد من القرارات السلبية.

وعلى الرغم من الاعتراضات من بعض الأندية على التقنية، إلا أن الأغلبية تريد استمرارها، وفقًا لما كشفته الشبكة الشهيرة. ويرى الأندية أن إلغاء تقنية الفيديو سيكون له آثار عكسية وسيضر بمكانة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن لا يتم إلغاء التقنية في الاجتماع المقرر عقده في 6 يونيو المقبل، حيث يتمنى الأندية تحسين التقنية بدلًا من إلغائها، وذلك للحفاظ على مستوى النزاهة في المسابقة.