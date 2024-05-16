عاجل.. أزمة كبرى بين جماهير الترجي والشرطة التونسية قبل مباراة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية أفادت بوقوع اشتباكات عنيفة بين جماهير الترجي وقوات الشرطة التونسية قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

أزمة كبرى بين جماهير الترجي والشرطة التونسية

الأهلي يتأهب لمواجهة الترجي في مباراة الذهاب من نهائي البطولة، المقررة مساء يوم السبت القادم، على أرضية استاد حمادي العقربي برادس.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بوقوع أحداث عنف وتصادمات بين جماهير الترجي ورجال الشرطة في محاولتهم للحصول على تذاكر لحضور مباراة فريقهم ضد الأهلي في استاد رادس.

شهدت الأحداث تدخلًا من الشرطة التونسية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الكبيرة من جماهير الترجي.

يأتي ذلك بعد تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز عقبة مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الترجي على حساب منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.