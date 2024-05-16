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أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن موقف أحمد حجازي مدافع الفريق السعودي مع الاتحاد خلال الموسم الجديد.

ونشرت قناة الكأس القطرية عبر الحساب الخاص بـها على موقع التواصل الاجتماعي "x": "إدارة نادي الاتحاد السعودي قررت أن الموسم الحالي هو الأخير للمحترف المصري أحمد حجازي مفضلة بيع المدة المتبقية من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

تقارير صحفية تفجر مفاجآة بشأن مصير حجازي مع الاتحاد السعودي

وكان حجازي قد انضم لـ صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2020 قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي.

وجدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس في المواجهة التي من المقرر لها أن تجمع بينهما، في إطار منافسات الدوري السعودي.

