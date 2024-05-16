نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليجري يعتدي على صحفي بعد فوز يوفنتوس بـ كأس إيطاليا أمام أتالانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الصحفي جويدو فاسياجو، العامل في صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تعرضه لإهانة وتهديد من قبل مدرب فريق يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، بعد فوز الفريق ببطولة كأس إيطاليا.

أليجري يعتدي على صحفي بعد فوز يوفنتوس

تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز ضد أتالانتا في المباراة التي جرت يوم أمس بنتيجة 1-0 على ملعب "أولمبيكو". ولكن بعد صافرة النهاية، تصاعدت الأحداث وتوترت الأجواء.

في تصريحات لشبكة "فوتبول إيطاليا"، أفاد الصحفي أن أليجري هدده قائلًا: "أيها المحرر، اكتب الحقيقة في صحيفتك، وليس ما تقوله لك الأندية". وبدوره رد فاسياجو مطالبًا أليجري بتوضيح الحقائق، ولكن الأمور لم تنتهي هنا.

وفي حادثة مثيرة، ذكرت التقارير أن أليجري اقترب من الصحفي ووضع إصبعه تحت أنفه، مهددًا بالعنف قائلًا: "أعرف أين أجدك، سأأتي وسأقتلع أذنيك، سأأتي وسأضربك على وجهك، اكتب الحقيقة في صحيفتك".

وقد وقع هذا الحادث قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده أليجري، حيث ظهر المدرب الإيطالي وهو يتأثر بشدة ويحاول كبح دموعه عدة مرات.