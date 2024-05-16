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أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم برونو فيرنانديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانتقال إلى النصر السعودي لمزاملة كريستيانو رونالدو.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع برونو فيرنانديز، للحصول على خدماته في فترة انتقالات الصيف القادم.

أول رد من فيرنانديز على مزاملة رونالدو في النصر

وأوضح فيرنانديز، موقفه من البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث أشار إلى أنه في حال أراد الشياطين الحمر رحيله فإنه سيرحل بناءً على رغبة النادي.

وكان فيرنانديز، قد شارك مع مانشستر يونايتد في مباراة الأمس أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

من جهة أخرى، يستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال، في الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

