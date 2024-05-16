كولر يكلف محمد عبد المنعم بمهمة خاصة في مباراة الأهلي والترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن المدير الفني، مارسيل كولر، قد خصص مهمة خاصة لمحمد عبد المنعم، مدافع الفريق، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة السبت المقبل.

كولر يكلف محمد عبد المنعم بمهمة خاصة

أكد المصدر أن المهمة التي كلف بها كولر لعبد المنعم تتعلق برقابة المهاجم البرازيلي رودريجو رودريجيز، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الترجي.

وطلب كولر من عبد المنعم التركيز على إغلاق المساحات ومنع رودريجوز من التسجيل، مع التركيز على تنفيذ التعليمات الفنية بشكل دقيق، خاصةً في مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب رادس.

وأشار المصدر إلى أهمية الحفاظ على نظافة الشباك في ظل المنافسة القوية في نهائي البطولة الإفريقية، مع التركيز على تنفيذ الخطط الدفاعية بشكل محكم.

وفيما يتعلق بأرقام رودريجو رودريجيز مع الترجي في الموسم الحالي، فقد شارك في 26 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 آخرى.

مواجهة الأهلي والترجي تأتي ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر إقامتها في ملعب رادس بتونس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.