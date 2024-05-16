هل ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب؟.. شوبير يوضح

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات، بشأن انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر المقبل، ولذلك استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر، للمواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم، التي من المقرر لهم خلال شهر يونيو المقبل.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "خسر محمد صلاح بشكل رسمي بطولة الدوري الإنجليزي، ولديه مباراة أخيرة في الدوري الإنجليزي، وبعد ذلك سوف يحصل على فترة راحة".

هل ينضم محمد ينضم لمعسكر المنتخب؟.. شوبير يوضح

وتابع: "بصورة مؤكدة محمد صلاح سوف ينضم لمعسكر المنتخب الوطني، والأمور عادت بشكل جيد بعدما تحدث عنه حسام حسن بشكل جيد".

وأضاف: "المفاجأة أن جهاز المنتخب يبحث عن انضمام محمد صلاح مبكرا لمعسكر المنتخب، حسام حسن يرى أن جلوس صلاح من يوم 19 مايو الحالي إلى يوم 3 يونيو، دون تدريب سيؤثر عليه قبل مباراة بوركينا فاسو".

واختتم: "لذلك يريد حسام حسن انضمام اللاعب مبكرا لتجهيزه، وهو أمر لن يكون فيه أي أزمة بين الطرفين سواء تحقق أم لا، ولكن في النهاية أريد أن أقول له حمدالله على السلامة يا صلاح عودتك للمنتخب".

