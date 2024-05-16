نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: عبد المنعم يحتاج تطوير في العقلية.. وشوبير الأنسب لحراسة عرين الاهلي في النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد يوسف المشرف العام على المنتخبات الوطنية، حقيقة رفضه العمل في الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول برفقة حسام حسن المدير الفنى.

تصرحيات هامة من محمد يوسف عن الأهلي قبل نهائي الترجي

وقال محمد يوسف خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى: "قام البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى بترشيحي لخلافته فى تدريب الفريق الأحمر عقب العمل معه لفترة طويلة، كما أنه حسن العلاقة مع اللاعبين".

وأضاف: "كان قرار رحيل البرتغالى كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر خاطىء، لأنه من أفضل المدربين فنيًا خلال الفترة الماضية".

واستطرد: " من وجهة نظري لا بد من عمل لجنة بالاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل تطوير المدربين".

وتطرق بحديثه للإشادة بأداء شوبير: "مصطفى شوبير الأنسب حاليا لحراسة عرين الأهلى فى نهائى إفريقيا أمام الترجى بسبب الجاهزية فى ظل غياب محمد الشناوى اكثر من 5 أشهر".

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما ستكون مباراة الإياب الحاسمة على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

وأختتم محمد يوسف: "محمد عبد المنعم مدافع الأهلى جيد للغاية ولديه مهارة عالية ولكنه يحتاج تطوير فى العقلية فقط".