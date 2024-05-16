عاجل.. قائمة ألمانيا النهائية في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في ألمانيا، والتي تتضمن 24 منتخبًا.

قائمة ألمانيا النهائية في يورو 2024

وشهدت القائمة استبعادين مفاجئين وهما ليون جورتسيكا لاعب وسط بايرن ميونخ، بجانب مدافع بوروسيا دورتموند، ماتس هوملز، على الرغم من أدائهما المميز خلال الموسم.

وفي مفاجأة أخرى، ضم ناجلسمان 4 حراس مرمى في القائمة وهم: مانويل نوير، مارك أندريه تير شتيجن، ألكسندر نوبل، وأوليفر بومان.

قائمة المنتخب الألماني لكأس أمم أوروبا 2024:

حراسة المرمى: أوليفر بومان، مانويل نوير، ألكسندر نوبل، ومارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: فالديمار أنتون، بنجامين هنريكس، جوشوا كيميتش، روبن كوخ، ماكسيميليان ميتيلستاد، ديفيد راوم، أنتونيو روديجر، نيكو شولتربيك، جوناثان تاه.

الوسط: روبرت أندريخ، كريس فوريخ، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، توني كروس، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، ليروي ساني، وفلوريان فيرتز.

الهجوم: ماكسيماليان بيير، نيكلاس فولكورج، كاي هافيرتز، توماس مولر، ودينيس أونداف.