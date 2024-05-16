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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سمير نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى للنادى الأولمبى السكندرى أن فريق الزمالك قادر على تخطي الفريق المغربى نهضة بركان وحسم الكونفدرالية لصالحه يوم الأحد القادم.

وأضاف أحمد سمير فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن الهدف الذى سجله الزمالك فى لقاء الذهاب جعل الأمور متاحه للفريق الأبيض ويكفيه الفوز بهدف وهو أمر يستطيع الزمالك أن تنفيذه بشرط الضغط منذ بداية المباراة والتسجيل مبكرًا سيحسم الأمور بسهولة.

أحمد سمير: الزمالك قادر على حسم لقب الكونفدرالية بشرط

وأوضح المدير الفنى للأولمبى أن نادى الزمالك له تاريخ كبير فى البطولات الإفريقية وعليه أن يبدأ المباراة بنفس الطريقة التى خاض بها الشوط الثانى فى لقاء الذهاب مع توخى الحذر من الهجمات المرتدة لنهضة بركان.

وأوضح أحمد سمير أن هناك تشابها كبيرًا بين أجواء مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان هذا العام وبين أجواء نهائى كأس الكونفدرالية عام ٢٠١٩ الذى فاز به الفارس الأبيض.

واختتم سمير تصريحاته مؤكدا على توقعاته بفوز الزمالك بكأس الكونفدرالية.

