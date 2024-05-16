نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة نارية من شوبير لجوميز من أجل التتويج بكأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الإعلامي أحمد شوبير بتوجيه رسالة نارية للمدير الفني للفريق الأول بالزمالك جوزيه جوميز، وذلك قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي.

ويلتقى الزمالك مع نظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

رسالة نارية من شوبير لجوميز

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي «مع شوبير»: "أنصح جوميز بالاعتماد على يوسف أوباما في الهجوم بجانب أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري، لتعويض الأداء المفقود من سامسون في مباراة الذهاب".

وتابع: "هناك تطورات إيجابية داخل جدران الزمالك حيث شارك مصطفى شلبي في جزء من التدريب يوم الأربعاء، وهناك جهود كبيرة لتجهيزه لمباراة الإياب".

وأكد: "كما أن نبيل عماد دونجا بات جاهزًا بنسبة 100%، بينما تأكد غياب شيكابالا عن اللقاء بسبب الإصابة".

وجدير بالذكر أن الزمالك يستعد للمواجهة النهائية من أجل حصد اللقب، حيث يحتاج للفوز بهدف دون مقابل في مباراة الإياب لتعويض خسارته أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالمغرب.