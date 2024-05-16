نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن إنتهاء موسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع النادي الكتالوني بسبب الإصابة.

وأكد الصحفي الإسباني خافي ميجيل أن المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب البارسا يعاني من انزعاجات كبيرة في ركبته اليمنى.

وأوضح أن رونالد أراوخو لم يعد قادرا على اللعب مع نادي برشلونة هذا الموسم بسبب هذه الانزعاجات ويدرس الاستعداد الجيد للتواجد في كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الكتالوني مع نظيره ألميريا مساء اليوم الخميس وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

