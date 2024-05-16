نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تفاصيل بشأن صفقة الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع التوجولي روجر أهولو مهاجم الترجي التونسي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": " قام المشرف العام السابق على الكرة في الزمالك برفض التعاقد مع التوجولي روجر أهولو، وذلك بسبب أن مستواه لا يليق بالفريق الأبيض، وتوقفت الصفقة تمامًا".

وتابع: "اللاعب كان على وشك الإنضمام لصفوف الأبيض في عهد إدارة النادي السابقة، إلا أنه تم التراجع عن إتمام الصفقة".

شوبير يكشف تفاصيل بشأن صفقة الزمالك الجديدة



واتم: "التوجولي روجر أهولو مهاجم قوي، وسيكون من أكثر العناصر خطورة فريق الترجي التونسي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا».



ويستضيف الترجي التونسي نظيره النادي الأهلي يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما ستقام مباراة الإياب النارية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

