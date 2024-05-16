رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو توقع مذكرة تفاهم مع واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في الصين

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت شركة الرؤية العالمية للإستثمار الجهة المنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبطولات أبوظبي اكستريم، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة شبكة الإعلام الصينية شانشي.

رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو توقع شراكة مع شانشي

بهدف توسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم في رياضة الجوجيتسو وبث بطولاتها المقامة في الصين عبر الشبكة الإعلامية العملاقة التي تصل معدل مشاهداتها إلى المليار موزعة عبر مختلف وسائلها التفلزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي وفقًا لأعلى معايير الإنتاج العالمية، مما يفتح ذلك آفاقًا واسعة لمواصلة انتشار رياضة الجوجيتسو في جمهورية الصين.

بالنظر إلى التعداد السكاني الكبير وتاريخها الحافل في مجال الفنون القتالية، وجاء توقيع الإتفاقية وتبادل الدروع التذكارية على هامش إقامة الجولة الختامية من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في العاصمة أبوظبي بمبادلة أرينا، بحضور كل من سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو ورئيس مجلس إدارة الرؤية العالمية للإستثمار والسيد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين لدى الدولة وعدد من ممثلي شبكة شانشي الإعلامية.

ويؤكد الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على دعمها لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبطولة أبوظبي اكستريم إذ سيتعاون الجانبان بموجب المذكرة على تعزيز الانتشار الإعلامي من خلال التعاون في تغطية الفعاليات الرياضية ونقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة لدى الشبكة الصينية.

وجذب عدد أكبر من الجماهير وتعزيز التفاعل الاجتماعي والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يمكن للتعاون أن يساهم في تعزيز قيم الروح الرياضية والنزاهة والتنافس الصحي من خلال تسليط الضوء على القصص الإيجابية والملهمة في عالم الرياضة.

من جانبه أكد المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإستثمار السيد طارق البحري، على أهمية هذه التعاون موضحًا: " تمثل لنا هذه الإتفاقية خطوة هامة في تعزيز دورنا كشركة تنظيم فعاليات رياضية على المستوى العالمي.

وتجسد التزامنا بتعزيز الروح الرياضية والثقافية من خلال الجوجيتسو ونشر بساطه حول العالم خاصة في جمهورية الصين الصديقة، كما نتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة من هذا التعاون، والمساهمة في بناء مستقبل رياضي أفضل وأكثر ازدهارًا وانتشارًا."