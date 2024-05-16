حجم إصابة إندريك ومدة غيابه عن الملاعب

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم البرازيلي إندريك لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والمعار إلى صفوف نادي بالميراس حتى نهاية الموسم إلى إصابة قوية.

حجم إصابة إندريك ومدة غيابه

وأكدت تقارير صحفية أن إصابة إندريك التي تعرض لها في مباراة إنديبندينتي الماضية بالدوري البرازيلي هي عبارة عن تمزق عضلي.

وأوضح أن النجم البرازيلي الشاب سوف يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 2 إلى 3 أسابيع لأخذ الوقت المناسب من أجل التعافي من هذه الإصابة.

وسوف ينتقل إندريك إلى نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك بعد إنتهاء إعارته مع نادي بالميراس البرازيلي.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق فياريال مساء يوم الأحد القادم وذلك في إطار مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.