نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضغط بقوة لضم نجم ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن الألماني هذا الصيف.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع المدافع جيريمي فريمبونج من صفوف نادي بايرن ليفركوزن في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن مسؤولي مانشستر سيتي يحاول إقناع جيريمي فريمبونج بالانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وأبدى اللاعب رغبته في ذلك.

ومن وجهة أخرى يسعى المدرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن في الحفاظ على العناصر الأساسية في الفريق من أجل مواصلة حصد الألقاب.

ويواصل فريق مانشستر سيتي استعداداته لملاقاة فريق وست هام يونايتد مساء يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.