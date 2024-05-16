نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس الأهلي.. ما هي وجهة بغداد بونجاح القادمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي السد القطري مساء أمس الأربعاء عن رحيل لاعبه الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن صفوف الفريق بعد نهاية هذا الموسم.

وجهة بغداد بونجاح القادمة

وبحسب تقارير صحفية فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي أبدت رغبتها في الحصول على خدمات بونجاح بعد إعلان رحيله عن السد.

وأكدت أن أبرز فريق يسعى للحصول على خدمات بغداد بونجاح هو نادي الشباب السعودي والذي أبدى استعداده التام لضمه للاعب.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الشباب مع نظيره فريق التعاون مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار الجولة 32 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

وكانت مصادر صحفية أكدت على رغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع بونجاح ولكن هذه الأنباء المنتشرة ليس لها أي أساس من الصحة.